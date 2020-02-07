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Политика / Власть

Михаил Ведерников: Президент дал старт реформе системы высшего образования

7 февраля 2020 года, 00:12

Губернатор Михаил Ведерников прокомментировал сегодняшнее расширенное заседание Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Был дан старт реформы системы высшего образования, отметил глава региона.

Михаил Ведерников: Президент дал старт реформе системы высшего образования
Губернатор Михаил Ведерников заявил о готовности Псковской области к реформе системы высшего образования
Фото пресс-службы Кремля
«Федерация направит 70 млрд рублей на увеличение числа бюджетных мест в вузах по всей стране и 22 млрд рублей – на обновление материально-технической базы. Фактически, сегодня на президиуме Госсовета под руководством Президента был дан старт реформы системы высшего образования, её переосмысления в соответствии с требованиями времени», - написал Михаил Ведерников на своей странице в Инстаграм.

«Что особенно важно – делается это, в первую очередь, с оглядкой на региональные вузы, на выравнивание качества образования между субъектами и столицей», - подчеркнул глава региона.

Губернатор заявил, что Псковскаая область к этим изменениям полностью готова.

«У нас есть хороший опыт в сфере разработки и внедрения технологических инноваций, реализуются крупные проекты по дополнительному научно-техническому образованию для детей, а также ряд программ повышения квалификации для специалистов всех возрастов», - написал губернатор.

Он также напомнил, что в сентябре в области стартовал региональный конкурс WorldSkills Russia – «и в 2020 году в нём принимает рекордное число конкурсантов по 14 компетенциям – 150 человек».

Михаил Ведерников призвал ректоров региональных вузов начать аудит собственных потребностей и возможностей.

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