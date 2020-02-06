Более 60 лифтов заменили в многоэтажках Пскова и Великих Лук

61 единица лифтового оборудования заменена в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 2015-2019 годов в многоквартирных домах Пскова и Великих Лук, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области.

В 2020 году планируется заменить 24 лифта в Пскове, Великих Луках и Дедовичах.

В Пскове в 2020 году заменят лифты по адресам: Коммунальная ул., 42; Рижский пр., 53; Юбилейная ул., 52; Юбилейная, 91.

Сроки замены лифтового оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет продлили на пять лет. Это позволит обеспечить требуемые объемы замены лифтов в Псковской области.