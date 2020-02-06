Свыше 170 км дорог отремонтировано в Псковской области в 2019 году

В 2019 году в Псковской области приведено в нормативное состояние 171,3 км дорог общего пользования - на 25,7 км больше, чем было запланировано. Как сообщили «Псковской правде» в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, увеличение объема ремонтных работ связано с экономией бюджетных средств, образовавшейся в результате электронных аукционов.

Из 171,3 км автодорог 151,4 км составили дороги регионального значения. Отремонтирован участок дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино – Краколье протяженностью 23,2 км. Приведен в нормативное состояние участок в 13 км дороги Пушкинские Горы – Локня. Дорожные работы проведены также на участке протяженностью 10,7 км дороги Псков - Ваулино – Торошино. Отремонтировано 9,5 км дороги Цапелька - Новоселье - Струги Красные – Плюсса. Аналогичный объем работ (9,5 км) выполнен на автодороге Заполье – Гдов. Также произведен ремонт участка в 9,2 км дороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - Михайлов Погост.

8,7 км отремонтировано на дороге Великие Луки – Усвяты. Приведен в нормативное состояние участок протяженностью 1,1 км от автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь до деревни Подборовье-3 и другие участки региональных дорог.

Кроме того, выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в целях снижения аварийности и смертности. В частности, на дорогах регионального значения была нанесена горизонтальная дорожная разметка протяженностью 3,6 тыс. км. Установлено около 13 тыс. погонных метров барьерных ограждений и 4,9 тыс. погонных метров элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках. Вблизи школ обустроено около 1,3 тыс. погонных метров пешеходных переходов.

Большой объем работ выполнен на территории муниципальных образований, вошедших в Псковскую городскую агломерацию. В общей сложности приведено в порядок около 20 км дорог.

Отметим, что работы проводились в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» было направлено 1 млрд 919 млн рублей.