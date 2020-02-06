Новый офис МФЦ появится на Завеличье в Пскове

Офис МФЦ планируется открыть в Пскове на Завеличье, сообщает «Псковское Агентство Информации» со ссылкой на директора Многофункционального центра Псковской области Екатерину Ершову.

По ее словам, отдела на улице Белинского не хватает. «Отдел на Завеличье будет небольшим - до 10 окон. Но мы сможем покрыть потребность в услугах этот район города», - отметила директор МФЦ.

Екатерина Ершова рассказала, что прекращение работы отдела МФЦ в ТРК«Акваполис» было вынужденной мерой, поскольку формировались большие очереди в связи с функционированием лишь трех окон. «Поэтому было принято решение о появлении двух офисов на улицах Юбилейной и Рокоссовского», - пояснила она.

И добавила, что эти отделы будут работать, пока не откроется полноценный отдел на Завеличье.