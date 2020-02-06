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Общество

Правозащитники предлагают при освидетельствовании водителей определять наличие опьянения, а не сильнодействующих веществ

6 февраля 2020 года, 15:44

Определять при медосвидетельствовании водителей наличие или отсутствие клинических признаков опьянения, а не сам факт наличия сильнодействующих веществ в организме предлагают правозащитники «Единой России». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», правозащитный центр партии предложил Минздраву и МВД изменить порядок медицинского освидетельствования водителей.

По словам сопредседателя правозащитного центра «Единой России» Михаила Старшинова, такая инициатива возникла по итогам общественных обсуждений с представителями министерств и общественных организаций, представляющих водителей. Кроме этого,

правозащитники предлагают закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.

«Существуют объективные примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он совершенно адекватен и способен управлять автомобилем. Но в соответствии с законом результат его анализов можно трактовать так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ», - отметил Старшинов. 

Как отметил Старшинов, действующий порядок освидетельствования следует проанализировать и впоследствии изменить.

«Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации Правозащитный центр направит в Минздрав и МВД», - заключил он.

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