Праздник Псковского пирога в пятый раз пройдет в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в региональном комитете по туризму, мероприятие состоится 25 апреля.

В течение всего дня на большом праздничном пространстве в центре города будет проводиться масштабный конкурс пирогов, в том числе, среди учебных заведений. Также для гостей праздника планируется дегустации блюд и напитков псковской кухни, творческие мастер-классы, концертная программа, игры и другие развлечения.

В этот день во многих кафе и ресторанах Пскова и области посетителей будут бесплатно угощать пирогами.

В комитете напомнили, что каждый год в Пскове во второй половине апреля пекут самые вкусные и самые добрые пироги. Город чтит свои традиции и с радостью встречает гостей, чтобы поделиться самым лучшим, что у него есть. Предмет праздника – пирог, пирожок, выбран не случайно. Псковский край издавна славился своими пирогами, а в русской культуре пирог - символ радушия и гостеприимства.

Организаторы праздника Псковский областной союз туриндустрии при поддержке комитета по туризму Псковской области, комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму города Пскова и управления образования администрации города Пскова, ПсковГУ.