Петербуржец трижды пытался украсть алкоголь из бара в Псковском районе

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное заключение в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Санкт-Петербурга, трижды за одну ночь пытавшегося похитить алкоголь из псковского магазина. Как сообщили в прокуратуре Псковского района, 10 декабря 2019 года в ночное время злоумышленник, приехавший по личным делам в город Псков, находился в баре в поселке Родина Псковского района, откуда, мучаясь похмельем, решил похитить спиртное.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина встал спиной к продавцу и взял со стеллажа две бутылки коньяка общей стоимостью 1336 рублей. Запрятав их в пояс, он поспешил к выходу, но помешала бдительная продавщица торгового зала. Преградив злоумышленнику дорогу к выходу, она отняла у него бутылки, а преступник принял быстрое решение ретироваться. Но несколько минут спустя мужчина вернулся на место преступления, чтобы довести свой преступный умысел до конца. Забежав в помещение бара, он схватил со стеллажа бутылку шампанского стоимостью 442 рубля и побежал с ней к выходу, но снова был остановлен работником бара. Продавец получила небольшую травму, не опасную для жизни и здоровья. Но бутылка была возвращена, а грабитель успел удалиться.

Однако он вновь вернулся в кафе — теперь уже за бутылкой пива стоимостью 112 рублей. На этот раз ему удалось похитить спиртное.

Данное уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения. Санкция ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.