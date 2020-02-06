Более 200 человек переселят из аварийного жилья в Великолукском, Дновском и Новоржевском районах

Великолукский, Дновский и Новоржевский районы участвуют в первом этапе реализации мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном управлении по делам строительства и ЖКХ.

В рамках программы расселяются только многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017. В трех муниципалитетах необходимо расселить 4 359,9 кв. м аварийной площади. Новое жилье получат 222 человек.

По состоянию на 1 января 2020 года в рамках реализации мероприятий первого этапа Новоржевский район заключил контракты на приобретение посредством договоров купли-продажи 13 жилых помещений. Приобретенная площадь составляет 567,4 кв. м (расселенная аварийная площадь составляет 660,9 кв. м). По 11 жилым помещениям заключены договора с переселяемыми гражданами. Также в Новоржевском районе два жилых помещения будут расселены по непредвиденным обстоятельствам (судебное производство и розыск собственника).