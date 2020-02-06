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Общество

В отремонтированном МФЦ Палкино открыли дополнительное окно для приема населения

6 февраля 2020 года, 12:44

Дополнительное окно для приема населения открыто в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Палкино. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в МФЦ Палкино были проведены плановые ремонтные работы. В соответствии с правилами организации деятельности МФЦ расширена зона ожидания и информирования, отремонтирован санузел, в том числе налажена система подачи горячей воды, проведена отделка всех помещений.

«В проведении как капитального, так и косметического ремонтов, нуждаются еще порядка семи отделов приема заявителей Псковской области. В большей части из них ремонтные работы запланированы уже в текущем году», — сообщила директор регионального МФЦ Екатерина Ершова.

Отдел МФЦ Палкино предоставляет более 90 услуг. За 2019 год Палкинским отделом приема заявителей было оказано около 3 тыс услуг.

Напомним, что в конце октября губернатор области Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. На встрече с главой региона обсуждался целый ряд вопросов по совершенствованию деятельности МФЦ. В ноябре на десять часов была увеличена продолжительность рабочей недели центрального офиса регионального МФЦ в Пскове. Затем были открыты новые офисы для обслуживания населения, а также расширен перечень предоставляемых услуг и запущено мобильное приложение.

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