Командующий ВДВ оценил недавно построенные в Черехе объекты социальной инфраструктуры воинской части

Командующий Воздушно-Десантными Войсками Андрей Сердюков 5 февраля побывал в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ. Как сообщается на странице ВДВ России в «Инстаграм», командующий проконтролировал ход работ по благоустройству территории, а также завершение строительства объектов социальной инфраструктуры гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцированного в деревне Череха Псковской области.

Осмотр начался с памятника воинам-десантникам 6-й роты «Купол». Реконструкция памятника должна завершиться в феврале 2020 года. Затем Андрей Сердюков осмотрел помещения культурно-досугового центра со зрительным залом на 600 посадочных мест, библиотекой, музеем воинской части. Также он посетил построенный бассейн на 120 т. воды, специальные классы для занятий с использованием разведывательно-огневого комплекса, новую столовую вместимостью 700 посадочных мест и отремонтированное общежитие для личного состава кубрикового типа на 240 военнослужащих. Также ему показали новый учебный корпус с классами для занятий, современный парк для боевой техники на 400 машин и 10 тенто-мобильных укрытий, с пунктом заправки, пунктом чистки и мойки, контрольно-техническим пунктом.