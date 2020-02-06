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Общество

Опочецкие школьники и педагоги получат доступ к уникальным документам Президентской библиотеки

6 февраля 2020 года, 11:27

Информационные ресурсы Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина станут доступны опочецким школьникам. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, электронный читальный зал Президентской библиотеки откроется 7 февраля в Центре образования Опочецкого района на базе гимназии имени А.Д.Петрова.

Благодаря созданию удаленной площадки опочецкие школьники и педагоги получат доступ к уникальным документам, архивным материалам и раритетным книжным изданиям, которые имеются в электронно-цифровом фонде учреждения. Они смогут использовать информационные ресурсы президентской библиотеки в своей проектной и исследовательской работе.

Отметим, электронные читальные залы Президентской библиотеки до 2022 года будут открыты в  национального проекта «Образование»практически во всех образовательных учреждениях Псковской области.

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