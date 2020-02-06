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Происшествия

Росгвардейцы задержали укравшего продукты из магазина псковича

6 февраля 2020 года, 10:46

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже. Как сообщили «Псковской правде» в Управлении Росгвардии по Псковской области, 5 февраля около 19 часов экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на улице Некрасова сработала кнопка тревожной сигнализации. 20-летний пскович хотел похитить из торгового зала продукты питания.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника. Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.

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