Росгвардейцы задержали укравшего продукты из магазина псковича

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже. Как сообщили «Псковской правде» в Управлении Росгвардии по Псковской области, 5 февраля около 19 часов экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на улице Некрасова сработала кнопка тревожной сигнализации. 20-летний пскович хотел похитить из торгового зала продукты питания.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника. Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.