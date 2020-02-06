Тротуар на улице Петровской в Пскове отремонтируют в этом году

Тротуар на улице Петровской в Пскове будет отремонтирован в 2020 году. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в адрес городских властей поступают обращения от псковичей, которые ежедневно сталкиваются с данной проблемой отсутствия тротуара на улице Петровской от улицы Госпитальной до Красноармейской.

В текущем 2020 году в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы» администрация города планирует ремонт тротуаров по этим улицам. Вопрос о размере финансирования работ в настоящее время решается.

Отметим, в 2020 году в Пскове намечен большой фронт дорожных работ. В частности, планируется отремонтировать 17 улиц, объездную дорогу под виадуком, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, одну площадь, один мост, путепровод, несколько проездов и 5 дворовых территорий.