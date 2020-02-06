Председатели советов многоквартирных домов предложили внести изменения в порядок подачи заявок на ремонт дворов Пскова

Председатели советов многоквартирных домов Пскова предложили внести изменения в порядок подачи и оценки заявок на ремонт дворовых территорий по программе формирования городской среды. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, такое предложение было направлено администрации города на заседании клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова.

В числе предлагаемых поправок - не учитывать факт участия дома в краткосрочной программе капитального ремонта, поскольку таких домов очень немного, учитывать возраст дома и периодичность проведения ремонтных работ на его территории. Это значит, что программа формирования городской среды станет доступнее для участия в ней.

Также на собрании был анонсирован ремонт улиц. Глава города Пскова Елена Полонская сообщила о планирующемся ремонте Рижского проспекта и Гаражного проезда, который должен будет облегчить движение в городе во время ремонта его главной транспортной артерии, а также улицы Кузбасской дивизии в обоих направлениях - от ТРК «Акваполис» до улицы Западной и от «Акваполиса» до улицы Киселева.

Помимо этого, на собрании освещались вопросы компенсации расходов на платежи за капитальный ремонт и коммунальные услуги отдельным группам населения, порядка приема документов в МФЦ для подтверждения права на получение компенсации, создания рабочей группы по вопросам организации обращения с ТКО на территории города.