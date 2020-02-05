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Общество / Здоровье

Аптеки, которые завышают цены в связи с коронавирусом, лишатся лицензий

5 февраля 2020 года, 18:10

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Об этом сообщает ТАСС.

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, - заявил президент. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз". 

При этом Владимир Путин заявил, что если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами, так как аптечная сеть довольна обширная, а где-то даже избыточная.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации на аптечном рынке. "В отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, - сообщила она. - Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. Это беспрецедентный рост". Вице-премьер добавила, что на ближайшем заседании оперативного штаба правительства по борьбе с распространением коронавируса в РФ будет заслушан доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о принимаемых мерах. Соответствующие поручения ФАС уже даны.

Также вице-премьер добавила, что 4 февраля Росздравнадзор открыл "горячую линию" для населения, на которую каждый может обратиться за разъяснением, а также за информацией о завышении цен в аптечной сети. "Ситуация находится у нас под контролем", - заключила Голикова.

Также на горячую линию Росздравнадзора 8 (800) 550-99-03 принимаются обращения людей по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях.

Напомним, что в Псковской области губернатор 5 февраля подписал план по предотвращению распространения коронавируса. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах, станциях и автостанциях принимаются усиленные меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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