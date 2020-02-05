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Происшествия / Преступление

В Псковском районе жильцы дома задержали вора, который пытался украсть из подъезда велосипед

5 февраля 2020 года, 18:04

В начале января ночью 27-летний пскович находился в подъезде дома №2 на улице Венской в деревне Борисовичи и увидел на площадке восьмого этажа велосипед «ROVER ALLRIDE» стоимостью 3500 рублей. И решил его похитить.

Как рассказали «Псковской правде» в прокуратуре Псковского района, мужчина взял велосипед в руки и стал спускаться с ним по лестнице, однако был задержан в подъезде бдительными жителями дома.

Прокурор Псковского района утвердил в отношении ранее судимого мужчины постановление по уголовному делу по статье «Покушение на тайное хищение чужого имущества».

Уголовное дело направлено в суд. Вору грозит до двух лет тюрьмы.

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