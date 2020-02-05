Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

Пскович заплатил штраф в 600 тысяч рублей после того, как ему ограничили выезд из страны

5 февраля 2020 года, 17:32

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств (МОСП по ОВИП) житель Пскова выплатил 600 тысяч рублей штрафа, назначенного судом в качестве наказания за коррупционное преступление.

В ноябре прошлого года Псковский городской суд вынес приговор местному жителю за получение взятки и назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей.

Однако, как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, мужчина выплачивать штраф не спешил. Чтобы побудить должника к оплате долга, судебные приставы запретили ему выезжать из страны и совершать регистрационные действия с его машиной.

Осознавая серьёзность ситуации, пскович не стал дожидаться дальнейших принудительных мер и оплатил штраф в полном объеме. Квитанция об оплате 600 тысяч рублей предоставлена судебному приставу-исполнителю.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Аптеки, которые завышают цены в связи с коронавирусом, лишатся лицензий
В Псковском районе жильцы дома задержали вора, который пытался украсть из подъезда велосипед
Псковские археологи опубликовали фотографии с раскопов 80-х годов
В Печорах в жилом доме сгорели три человека
Псковская область начала готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию
На Псковской границе задержали лосось из будущего
Каким должен быть «Край партизанской славы», обсудили в Псковской области
Для защиты от коронавируса сотрудникам псковского аэропорта раздали перчатки и маски
Девять человек представят Псковскую область на полуфинале конкурса «Лидеры России» в Санкт-Петербурге

Комментарии

Авторизация
No comments
От чего гибнут псковичи

Происшествия
30 января 11:17

От чего гибнут псковичи

Горим и тонем вместе с детьми из-за шалости и халатности
Говоря по-русски - беда

Происшествия
28 января 12:30

Говоря по-русски - беда

Наказание за нарушение тишины, борьба с киберпреступниками и первое в области отравление снюсами — псковская полиция поделилась своими ответами на самые острые вопросы последних недель
Жительницу Пскова принимают за должницу из Смоленской области

Происшествия
21 января 11:22

Жительницу Пскова принимают за должницу из Смоленской области

Женщину часами проверяют на границе