Пскович заплатил штраф в 600 тысяч рублей после того, как ему ограничили выезд из страны

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств (МОСП по ОВИП) житель Пскова выплатил 600 тысяч рублей штрафа, назначенного судом в качестве наказания за коррупционное преступление.

В ноябре прошлого года Псковский городской суд вынес приговор местному жителю за получение взятки и назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей.

Однако, как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, мужчина выплачивать штраф не спешил. Чтобы побудить должника к оплате долга, судебные приставы запретили ему выезжать из страны и совершать регистрационные действия с его машиной.

Осознавая серьёзность ситуации, пскович не стал дожидаться дальнейших принудительных мер и оплатил штраф в полном объеме. Квитанция об оплате 600 тысяч рублей предоставлена судебному приставу-исполнителю.