Псковские археологи опубликовали фотографии с раскопов 80-х годов

Сотрудники Археологического центра Псковской области продолжают оцифровывать свои фотоархивы запустили новую акцию — «найди себя на фото». Археологи выложили старые фотографии, где запечатлены псковичи во время раскопок, в своем Instagram.
Сотрудники Археологического центра Псковской области продолжают оцифровывать свои фотоархивы запустили новую акцию — «найди себя на фото». Археологи выложили старые фотографии, где запечатлены псковичи во время раскопок, в своем Instagram.
«Этой подборке фотографий больше 30 лет. Время съёмки конец 80-х годов ХХ века, место - Ленинский Х раскоп, сразу за зданием общежития Педагогического института. Посмотрите внимательно, может быть вы узнаете себя или кого-то из своих близких или друзей. Напишите нам обязательно!» - подписали фото сотрудники Археологического центра.