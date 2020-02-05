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Общество

Псковские археологи опубликовали фотографии с раскопов 80-х годов

5 февраля 2020 года, 16:34

Сотрудники Археологического центра Псковской области продолжают оцифровывать свои фотоархивы запустили новую акцию — «найди себя на фото». Археологи выложили старые фотографии, где запечатлены псковичи во время раскопок, в своем Instagram.

Псковские археологи опубликовали фотографии с раскопов 80-х годов
Старые фотографии из архива псковских археологов.
Фото Археологического центра Псковской области
Псковские археологи опубликовали фотографии с раскопов 80-х годов
Старые фотографии из архива псковских археологов.
Фото Археологического центра Псковской области
Псковские археологи опубликовали фотографии с раскопов 80-х годов
Старые фотографии из архива псковских археологов.
Фото Археологического центра Псковской области

«Этой подборке фотографий больше 30 лет. Время съёмки конец 80-х годов ХХ века, место - Ленинский Х раскоп, сразу за зданием общежития Педагогического института. Посмотрите внимательно, может быть вы узнаете себя или кого-то из своих близких или друзей. Напишите нам обязательно!» - подписали фото сотрудники Археологического центра. 

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