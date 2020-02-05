Псковские археологи опубликовали фотографии с раскопов 80-х годов

«Этой подборке фотографий больше 30 лет. Время съёмки конец 80-х годов ХХ века, место - Ленинский Х раскоп, сразу за зданием общежития Педагогического института. Посмотрите внимательно, может быть вы узнаете себя или кого-то из своих близких или друзей. Напишите нам обязательно!» - подписали фото сотрудники Археологического центра.