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Общество

Псковская область начала готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию

5 февраля 2020 года, 16:01

Уже этой весной в России пройдет масштабное голосование, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, чтобы актуализировать ее в соответствии с современной жизнью. Губернатор Псковской области уже начал готовиться и проводить работу в этом направлении. Об этом он сообщил в своем Instagram:

«Учитывая важность этой темы для всей страны и, конечно, для жителей нашего региона, вместе с Председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым решили начать подготовку заранее – с освещения темы, определения ответственных лиц и создания комиссии по содействию общенародному голосованию».

Псковская область начала готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию
В Псковской области будет создана комиссия по содействию общенародному голосованию.
Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Как заметил глава региона, самое важное — это организовать максимально полное информирование жителей области, чтобы каждый имел возможность проголосовать.

«Исключительный статус этого события требует соответствующей подготовки – и это наша прямая обязанность», - подчеркнул губернатор.

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