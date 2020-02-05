Псковская область начала готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию

Уже этой весной в России пройдет масштабное голосование, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, чтобы актуализировать ее в соответствии с современной жизнью. Губернатор Псковской области уже начал готовиться и проводить работу в этом направлении. Об этом он сообщил в своем Instagram:

«Учитывая важность этой темы для всей страны и, конечно, для жителей нашего региона, вместе с Председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым решили начать подготовку заранее – с освещения темы, определения ответственных лиц и создания комиссии по содействию общенародному голосованию».