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Общество

Каким должен быть «Край партизанской славы», обсудили в Псковской области

5 февраля 2020 года, 15:09

Критерии для присвоения районам звания «Край партизанской славы» обсудили члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов на очередном рабочем заседании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Например, член Общественной палаты Псковской области, главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко предложил расширить информацию, содержащуюся в исторической справке. Он предлагает указывать сведения о границах территории района в тылу немецких войск, о партизанских отрядах и бригадах, о помощи им мирного населения района, о сбережении памяти о подвиге старшего поколения. Такое предложение члены комиссии одобрили.

Каким должен быть «Край партизанской славы», обсудили в Псковской области
Состояние воинских захоронений тоже будет входить в критерии для присвоения звания.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.

Также участники заседания предложили установить критерии для присвоения звания «Край партизанской славы». Учитывать не только оценку исторических фактов, но и работу района по патриотическому воспитанию в наше время. Особое внимание будет уделяться и состоянию воинских захоронений, памятников, памятных знаков на территории муниципальных образований. Как отметили члены комиссии, содержание объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, является одним из важных направлений в воспитании патриотизма среди молодого поколения.

Теперь эти критерии рассмотрит губернатор Псковской области

Напомним, почетное звание Псковской области «Край партизанской славы» имеют Дедовичский и Себежский районы

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