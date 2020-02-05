Каким должен быть «Край партизанской славы», обсудили в Псковской области

Критерии для присвоения районам звания «Край партизанской славы» обсудили члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов на очередном рабочем заседании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Например, член Общественной палаты Псковской области, главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко предложил расширить информацию, содержащуюся в исторической справке. Он предлагает указывать сведения о границах территории района в тылу немецких войск, о партизанских отрядах и бригадах, о помощи им мирного населения района, о сбережении памяти о подвиге старшего поколения. Такое предложение члены комиссии одобрили.