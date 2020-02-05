Каким должен быть «Край партизанской славы», обсудили в Псковской области

Критерии для присвоения районам звания «Край партизанской славы» обсудили члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов на очередном рабочем заседании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Например, член Общественной палаты Псковской области, главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко предложил расширить информацию, содержащуюся в исторической справке. Он предлагает указывать сведения о границах территории района в тылу немецких войск, о партизанских отрядах и бригадах, о помощи им мирного населения района, о сбережении памяти о подвиге старшего поколения. Такое предложение члены комиссии одобрили.
Состояние воинских захоронений тоже будет входить в критерии для присвоения звания.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Также участники заседания предложили установить критерии для присвоения звания «Край партизанской славы». Учитывать не только оценку исторических фактов, но и работу района по патриотическому воспитанию в наше время. Особое внимание будет уделяться и состоянию воинских захоронений, памятников, памятных знаков на территории муниципальных образований. Как отметили члены комиссии, содержание объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, является одним из важных направлений в воспитании патриотизма среди молодого поколения.
Теперь эти критерии рассмотрит губернатор Псковской области
Напомним, почетное звание Псковской области «Край партизанской славы» имеют Дедовичский и Себежский районы.