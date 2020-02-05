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Происшествия / Преступление

В Псковской области с начала года совершено 80 краж с банковских карт

5 февраля 2020 года, 12:43

В Псковской области участились случаи совершения краж денег с банковских счетов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с начала года в регионе совершено уже 80 краж с банковских карт псковичей. Самой распространенной схемой остается та, про которую рассказывали уже не раз: звонок из якобы банка и сообщение о попытке хищения денег.

Несмотря на все предупреждения, жители области продолжают попадаться на уловки злоумышленников и лишаются денег. При этом звонивший чаще всего располагает данными о жертве, называет ее по имени и отчеству, и люди, опасаясь за свои сбережения, доверяют преступникам данные своих банковских карт.

Чаще всего жертвами таких преступлений становятся клиенты наиболее крупных банков, таких как «Сбербанк», «ВТБ», «Альфабанк». Например, только за прошедшую неделю своих денег лишились 15 клиентов «Альфабанк».

Например, 4 февраля мошенники украли с банковских карт псковичей более 100 тысяч рублей, а двумя днями ранее — почти 300 тысяч.

Напоминаем, что настоящие сотрудники банка никогда не спросят у вас пароли и коды доступа из СМС и они никогда не переводят ваши деньги на счета посторонних лиц. 

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