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Общество

С 8 по 24 февраля псковичи будут голосовать, какой парк привести в порядок в первую очередь

5 февраля 2020 года, 11:20

С 8 февраля в Пскове стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, голосование будет проходить 16 дней и завершится 24 февраля.

В списке для голосования три общественных пространства, на благоустройство которых инициативные жители города подали заявки на участие в программе. Это:

-1. Парк имени Ю.Гагарина на улице Гущина,

С 8 по 24 февраля псковичи будут голосовать, какой парк привести в порядок в первую очередь

2.Территория общего пользования у школы №13 - Крестовское шоссе, улица Пригородная,9,

С 8 по 24 февраля псковичи будут голосовать, какой парк привести в порядок в первую очередь

3. Площадь Ленина.

С 8 по 24 февраля псковичи будут голосовать, какой парк привести в порядок в первую очередь

В голосовании могут принять участие все жители города Пскова от 14 лет. С 8 по 24 февраля каждый желающий сможет отдать голос за общественное пространство, которое по его мнению необходимо благоустроить, голосование будет происходить в форме интернет-голосования на специальном интернет-портале - там Пскова пока нет, но необходимые ссылки появятся к началу голосования.

Подведение итогов голосования пройдет на заседании общественной муниципальной комиссии не позднее 27 февраля.

Как подчеркнули в администрации города, общественное пространство у памятника Кикоину, которое также заявлялось для участия в голосовании, временно исключено из-за корректировки и изменения схемы заявки.

Напомним, в 2009 году в Пскове проходил конкурс проектов реконструкции площади Ленина. Выиграл эскиз, предполагающий снос памятника вождю и появление на площади монумента Довмонту и башни с часами. Автор проекта архитектор Владимир Шуляковский получил первый приз и 50 тысяч рублей. Однако проект так и не был реализован. Минувшим летом «Псковская правда» вспоминала, какие ещё памятники должны были, но так и не появились в Пскове

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