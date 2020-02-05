С 8 по 24 февраля псковичи будут голосовать, какой парк привести в порядок в первую очередь

С 8 февраля в Пскове стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, голосование будет проходить 16 дней и завершится 24 февраля.
В списке для голосования три общественных пространства, на благоустройство которых инициативные жители города подали заявки на участие в программе. Это:
-1. Парк имени Ю.Гагарина на улице Гущина,
2.Территория общего пользования у школы №13 - Крестовское шоссе, улица Пригородная,9,
В голосовании могут принять участие все жители города Пскова от 14 лет. С 8 по 24 февраля каждый желающий сможет отдать голос за общественное пространство, которое по его мнению необходимо благоустроить, голосование будет происходить в форме интернет-голосования на специальном интернет-портале - там Пскова пока нет, но необходимые ссылки появятся к началу голосования.
Подведение итогов голосования пройдет на заседании общественной муниципальной комиссии не позднее 27 февраля.
Как подчеркнули в администрации города, общественное пространство у памятника Кикоину, которое также заявлялось для участия в голосовании, временно исключено из-за корректировки и изменения схемы заявки.
Напомним, в 2009 году в Пскове проходил конкурс проектов реконструкции площади Ленина. Выиграл эскиз, предполагающий снос памятника вождю и появление на площади монумента Довмонту и башни с часами. Автор проекта архитектор Владимир Шуляковский получил первый приз и 50 тысяч рублей. Однако проект так и не был реализован. Минувшим летом «Псковская правда» вспоминала, какие ещё памятники должны были, но так и не появились в Пскове.