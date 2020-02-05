С 8 по 24 февраля псковичи будут голосовать, какой парк привести в порядок в первую очередь

С 8 февраля в Пскове стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, голосование будет проходить 16 дней и завершится 24 февраля.

В списке для голосования три общественных пространства, на благоустройство которых инициативные жители города подали заявки на участие в программе. Это:

-1. Парк имени Ю.Гагарина на улице Гущина,