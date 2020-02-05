Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Дети

Псковский Красный Крест приглашает участвовать в фотоконкурсе «Спорт школьной жизни»

5 февраля 2020 года, 10:49

Региональный Красный Крест объявил о проведении фотоконкурса «Спорт школьной жизни-стоп-кадр». Как сообщили «Псковской правде» организаторы, к участию приглашаются все желающие любого возраста. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Школьный спорт» - фотографии школьных спартакиад, олимпиад, школьных соревнований,

- «Быть здоровым – модно!» - фотографии занятий современными, креативными видами спорта: воркаутом, черлидингом и так далее,

- «Школа - территория спортивных событий» - фотоработы об участии в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях,

- «Спорт без границ» - фотографии участия в спортивных мероприятиях школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Псковский Красный Крест приглашает участвовать в фотоконкурсе «Спорт школьной жизни»
Красный Крест объявил о проведении фотоконкурса «Спорт школьной жизни-стоп-кадр».

Конечно же, приветствуются фотографии с интересным смысловым содержанием, выраженной авторской идеей и оригинальностью. Победители в номинациях получат дипломы и памятные подарки. А лучшие конкурсные работы будут представлены на фотовыставке.

Прием заявок и регистрация участников продлится до 1 мая. Подведение итогов и оглашение победителя состоится 15 мая - в день рождения Российского Красного Креста. Об условиях участия в фотоконкурсе, критериях оценки работ, порядке проведения фотоконкурса можно узнать подробнее на сайте Псковского Красного Креста.

СПРАВКА

Фотоконкурс проводится в рамках социального проекта «ЗОЖ открывает мир возможностей», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного Администрацией Псковской области.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские археологи опубликовали фотографии с раскопов 80-х годов
В Печорах в жилом доме сгорели три человека
Псковская область начала готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию
На Псковской границе задержали лосось из будущего
Каким должен быть «Край партизанской славы», обсудили в Псковской области
Для защиты от коронавируса сотрудникам псковского аэропорта раздали перчатки и маски
Девять человек представят Псковскую область на полуфинале конкурса «Лидеры России» в Санкт-Петербурге
В Псковской области с начала года совершено 80 краж с банковских карт
Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
В рамках безопасности

Общество
5 февраля 16:42

В рамках безопасности

Мимо охраны на обоих вокзалах Пскова можно пронести сумку с любым содержимым
Вирус в короне

Общество / Здоровье
4 февраля 11:40

Вирус в короне

Шестнадцать студентов из Китая учатся в Пскове, а несколько псковичей отдыхают в Китае, но врачи уверяют, что поводов для паники нет
«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Общество
31 января 16:12

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Десяти годам из жизни области и первому юбилею самой премии посвятили церемонию награждения ее организаторы