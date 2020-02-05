Псковский Красный Крест приглашает участвовать в фотоконкурсе «Спорт школьной жизни»

Региональный Красный Крест объявил о проведении фотоконкурса «Спорт школьной жизни-стоп-кадр». Как сообщили «Псковской правде» организаторы, к участию приглашаются все желающие любого возраста. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Школьный спорт» - фотографии школьных спартакиад, олимпиад, школьных соревнований,
- «Быть здоровым – модно!» - фотографии занятий современными, креативными видами спорта: воркаутом, черлидингом и так далее,
- «Школа - территория спортивных событий» - фотоработы об участии в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях,
- «Спорт без границ» - фотографии участия в спортивных мероприятиях школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Конечно же, приветствуются фотографии с интересным смысловым содержанием, выраженной авторской идеей и оригинальностью. Победители в номинациях получат дипломы и памятные подарки. А лучшие конкурсные работы будут представлены на фотовыставке.
Прием заявок и регистрация участников продлится до 1 мая. Подведение итогов и оглашение победителя состоится 15 мая - в день рождения Российского Красного Креста. Об условиях участия в фотоконкурсе, критериях оценки работ, порядке проведения фотоконкурса можно узнать подробнее на сайте Псковского Красного Креста.
СПРАВКА
Фотоконкурс проводится в рамках социального проекта «ЗОЖ открывает мир возможностей», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного Администрацией Псковской области.