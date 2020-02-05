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Происшествия

На Завеличье ОМОН задержал двух мужчин в наркотическом опьянении

5 февраля 2020 года, 10:13

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД вместе с сотрудниками ОМОН Росгвардии проводили профилактические рейды на территории Завеличья. Там ОМОН задержал двух мужчин с признаками наркотического опьянения.

В ходе досмотра у одного из граждан также обнаружили вещество растительного происхождения, которое направлено на экспертизу. В соответствии с законом мужчины будут привлечены к ответственности.

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