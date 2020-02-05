В Псковской области на народных дружинников потратят 6,5 миллиона рублей

В этом году в областном бюджете предусмотрено около 1,5 млн рублей на финансирование деятельности народных дружинников, а ещё пять миллионов выделят местные бюджеты. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, все средства направят на страхование дружинников, материальное стимулирование, обновление отличительной символики, а также на проведение ежегодного семинара-совещания по подведению итогов работы и обмену опытом.

В Псковской области в настоящее время действует более 30 народных дружин. В региональной столице работают 4 народные дружины: «Центр», «Завеличье», «Запсковье» и «По безопасности дорожного движения», в которых посменный патруль осуществляют около 130 человек. Деятельность дружинников согласована с городским УМВД.

Около 500 дружинников, помогающих правоохранительным органам в поддержании общественного порядка, получат отличительную символику. Семь комплектов патрульных жилеток и нарукавных повязок уже вручили для добровольной народной дружины Дедовичского района во вторник, 4 февраля, в администрации области. Около 245 тысяч рублей на эти комплекты были выделены из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области».

По итогам 2019 года в области дружинники участвовали в охране общественного порядка при проведении более тысячи массовых мероприятий. Они выявили более 1,6 тысяч административных правонарушений, раскрыли пять преступлений.

Народные дружины оказывают помощь правоохранительным органам при организации правопорядка в регионе с 2012 года. Добровольцы самостоятельно, а также с сотрудниками подразделений ППС и ГИБДД патрулируют улицы и способствуют охране общественного порядка.

Кстати, в конце прошлого года «Псковская правда» побеседовала с псковским дружинником Анатолием Ожигиным и узнала, в чем заключается его добровольная помощь городу.