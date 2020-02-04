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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

4 февраля 2020 года, 17:08

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 4 февраля, поздравил жителей Гдовского района с 76-й годовщиной освобождения  от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба областной администрации.

- Жители Северо-Запада сражались за свободу Гдовского района рука об руку с бойцами со всей территории страны. Эта победа стала общим достоянием всех народов бывшего Советского Союза. Упорство, храбрость, любовь к родной земле позволили не только победить самого страшного врага нашей истории, но и восстановить разрушенные населенные пункты, создать прочный фундамент для жизни района на десятилетия вперед. Наша общая задача — чтить этот военный и трудовой подвиг, делать все возможное для дальнейшего развития Гдовской земли и с уважением относиться к участникам и свидетелям тех героических событий, — отметил Михаил Ведерников в своем поздравительном адресе и пожелал жителям Гдовского района мира, удачи и благополучия.

4 февраля у братских захоронений Гдова прошел торжественный митинг с участием военного оркестра. У Парка Победы, на месте расстрела военнопленных концлагеря «Шталаг 91», установили памятный щит. В завершение местные жители собрались в районном Центре культуры и досуга на концерте «Дорогами войны».

Оккупация Гдовского района длилась два с половиной года. За это время гитлеровцы разрушили около 600 зданий в Гдове, сожгли и разграбили 200 деревень в районе. Без крова осталось более 4,7 тыс семей. Освобождили Гдовский район  войска Ленинградского и Волховского фронтов в месте с партизанами.

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