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Экономика

Предприниматели представили губернатору проект обеспечения транспортной доступности Талабских островов

4 февраля 2020 года, 16:34

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерием Лесниковым. Одной из тем, которую обсуждали во время встречи, стала транспортная доступность Талабских островов, сообщает пресс-служба областной администрации. 

Валерий Лесников  сообщил, что Псковское региональное отделение «Опоры России» готово объединить предпринимателей, работающих в сфере водных перевозок. Они хотят создать транспортную компанию, для которой предполагают закупить несколько 12-местных маломерных судов. Предприниматели смогут дополнительно обеспечивать доставку пассажиров между материком и островами.

В праздники на Талабские острова приезжают до тысячи человек, в другие дни при хорошей погоде на островах принимают  по 150-200 туристов в день . 

- Необходимо синхронизировать маршруты перевозок, чтобы они друг другу не мешали. Разработать схему движения муниципального и частных катеров. Просчитать экономически обоснованный тариф, чтобы цены не были завышены. Также необходимо проработать вопрос льготной перевозки людей, которые живут на островах или имеют там собственность, — отметил Михаил Ведерников и предложил проработать все аспекты создания транспортной компании и оптимизации маршрутов с Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ранее Михаил Ведерников встречался с главой Псковского района Натальей Федоровой и  обсуждал покупку 32-местного катера и строительство причала в Толбице. 

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