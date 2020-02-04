В Пскове под видом рома и виски продавали спирт с добавками

Более 10 000 литров фальсифицированного алкоголя изъяла полиция в Пскове, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В полиции установили группу лиц, которые, хранили, перевозили и сбывали фальсифицированный алкоголь по всей Псковской области.

Незаконный сбыт продукции осуществлялся как физическим лицам, так и предпринимателям для дальнейшей перепродажи через магазины и напрямую «из рук в руки». При этом на бутылках отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством, а у продавцов – необходимая лицензия.

Фальсификат хранили в гаражах на территории Пскова, там сотрудники полиции провели обыски, в результате которых из незаконного оборота изъято более 10 000 литров продукции на сумму превышающую 5 000 000 рублей. Фигуранты реализовывали водку, виски, коньяк, ром и другой алкоголь, сходный по внешнему виду с товарами известных производителей горячительных напитков.

Эксперты криминалистического центра УМВД России по Псковской области при исследовании образцов изъятой продукции установили, что состав жидкости не соответствует ГОСТу и является смесью спирта с различными добавками, а на некоторых бутылках имеются поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».