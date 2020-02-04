Сэкономленные на ремонте дорог деньги пустят на развитие дорожной сети области и безопасность. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сегодня, 4 февраля, на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».

- 50 % заключенных контрактов на сегодняшний день это очень хороший задел, - рассказал Борис Елкин. - Позволит выполнить к сентябрю основные работы, люди вернутся к этому времени с каникул и из отпусков и будут испытывать меньше неудобств.

Также Борис Елкин добавил, что заявленные по ремонту планы на этот год собираются перевыполнить.

В целом 123 км дорог региональной сети планируют отремонтировать в этом году. Позже в перечень дополнительно обещают включить новые дороги. Сколько удалось сэкономить бюджетных денег, будет понятно к весне.