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Политика

На ремонт псковских дворов в этом году выделят 100 миллионов рублей

4 февраля 2020 года, 14:47

Около 100 млн. рублей  предусмотрено на ремонт дворов в Пскове из регионального бюджета в этом году.

Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сегодня, 4 февраля, на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».

-  Это не решит проблему всех дворов и тротуаров, но позволит начать их ремонт, - рассказал Борис Елкин. - В дальнейшем объемы ремонта будем наращивать.

В прошлом году на ремонт дворов из регионального бюджета вообще не были предусмотрены деньги. 

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