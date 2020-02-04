На ремонт псковских дворов в этом году выделят 100 миллионов рублей

Около 100 млн. рублей предусмотрено на ремонт дворов в Пскове из регионального бюджета в этом году.

Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сегодня, 4 февраля, на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».

- Это не решит проблему всех дворов и тротуаров, но позволит начать их ремонт, - рассказал Борис Елкин. - В дальнейшем объемы ремонта будем наращивать.

В прошлом году на ремонт дворов из регионального бюджета вообще не были предусмотрены деньги.