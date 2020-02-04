Ориентировочно к 1 апреля в псковских автобусах появятся транспортные карты. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сегодня, 4 февраля, на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».

- Новая система транспортных карт уберет бумажные проездные, - рассказал Борис Елкин. - Пока вопрос в проработке, и до появления транспортных карт повышения стоимости проезда не будет.

Транспортную карту можно будет использовать как проездной и как кошелек, положить деньги на транспортную карту можно будет через онлайн сервисы и банкоматы. Наличный расчет в городских автобусах по-прежнему останется, но разовая поездка будет стоить дороже, чем по карте.