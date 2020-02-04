Псковичам, выполнившим в День зимних видов спорта нормы ГТО, дадут бесплатные билеты на массовое катание

Директор Ледового дворца Иван Штылин пообещал псковичам, выполнившим в день зимних видов спорта нормы ГТО, дать бесплатные билеты на массовое катание. Также пригласительные на праздник разложат по почтовым ящикам жителей близлежащих районов.

День зимних видов спорта пройдет в Пскове 7 февраля и обещает стать самым масштабным за всю историю проведения.

Главным событием праздника станет игра прославленного Николая Жердева в Матче всех звезд.

Расписание праздника в Ледовом дворце 8 февраля

11:00-12:00 – Матчевая встреча по хоккею среди команд 2011-2012г.р: «Торнадо» Псков – «Экспресс» В.Луки

12:00-12:30 – открытие Дня зимних видов спорта

12:30-13:30 — показательные выступления фигуристов

13:45-14:45 – мастер-класс двухкратного Чемпиона Мира по хоккею Николая Жердева

15:00-16.00 - «Торнадо» Псков – «Экспресс» В.Луки. Матч по хоккею среди команд 2011-2012 г.р.

16.15.-17.45 - матч звезд Псковского хоккея

18.00 - 19.00 -массовое катание

19.15 - 20.15 -массовое катание

20.30 - 21.30 -массовое катание