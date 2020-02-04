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Спорт

День зимних видов спорта в Пскове обещает стать самым масштабным за свою историю

4 февраля 2020 года, 12:49

В шестой раз в России по инициативе Олимпийского комитета страны пройдет День зимних видов спорта - масштабный спортивно-массовый праздник. В Пскове, как и в других регионах он состоится 7 февраля в Ледовом дворце. Дата выбрана неслучайно - именно в этот день в 2014 году открылась Зимняя Олимпиада в Сочи.

-Впервые в Псковской области День зимних видов спорта выйдет за рамки исключительно зимней программы. Нас ждут не только показательные выступления фигуристов и выставочные игры по хоккею, но и сдача норм ГТО, турнир по настольному теннису, шахматам, брейк-дансу, мастер-класс по воркауту, - рассказала призер Олимпиады-80, председатель Олимпийского Совета Псковской области Светлана Семенова. - У псковичей будет возможность сфотографироваться с Олимпийскими призерами, посетить Музей олимпийской славы Псковской области, прикоснуться к Олимпийскому факелу, который оставлен на хранение в музее после эстафеты Олимпийского огня в 2013 году.

Расписание праздника в Ледовом дворце  8 февраля

11:00-12:00 – Матчевая встреча по хоккею среди команд 2011-2012г.р: «Торнадо» Псков – «Экспресс» В.Луки

12:00-12:30 – открытие Дня зимних видов спорта

12:30-13:30 — показательные выступления фигуристов

13:45-14:45 – мастер-класс двухкратного Чемпиона Мира по хоккею Николая Жердева

15:00-16.00 - «Торнадо» Псков – «Экспресс» В.Луки. Матч по хоккею среди команд 2011-2012 г.р.

16.15.-17.45 - матч звезд Псковского хоккея

18.00 - 19.00 -массовое катание

19.15 - 20.15 -массовое катание

20.30 - 21.30 -массовое катание

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