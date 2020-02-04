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Общество

Полярникам привезли иконы из Псково-Печерского монастыря

4 февраля 2020 года, 12:39

Капитан полярной  яхты RUSARC Даниил Гаврилов передал  настоятелю самого южного в мире храма отцу Палладию две иконы и книги от главы Псково-Печерского монастыря. Неподалеку находится российская антарктическая станция «Беллинсгаузен». Сейчас на ней работают более 30 полярников. Иконы: св. вмч. Пантелеимона со Святой Горы Афон и преподобных Ионы и Вассы Псково-Печерских привезли полярникам по инициативе губернатора Псковской области Михаила  Ведерникова и при поддержке Псковского отделения Русского географического общества. Съемочная группа телеканала "Мир" рассказала об этом в своем  сюжете, полсвященном экспедиции в Антарктиду.  

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