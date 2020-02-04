Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Псковские туроператоры презентовали новые маршруты на международной выставке

4 февраля 2020 года, 12:02

Делегация Псковской области презентовала туристский потенциал региона на 27-й международной выставке «BaltTour-2020» в Латвии, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Псковские туроператоры презентовали  свои новые маршруты, выгодные предложения, актуальные интерактивные программы для детей и взрослых по различным направлениям туризма: культурно-познавательному, детскому, сельскому, религиозному и экологическому.

Специально для выставки комитет по туризму Псковской области подготовил новые презентационные печатные материалы: вместе с региональным комитетом по здравоохранению – буклет по медицинскому туризму, вместе с Псковским областным союзом туриндустрии – путеводитель по Пскову и области.

В международной выставке «BaltTour» ежегодно принимает участие около 1 тысячи компаний, оказывающих услуги в сфере туризма и ведущих оптово-розничную торговлю из 40 стран.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дополнительные 450 млн рублей выделят на ремонт улицы Кузбасской дивизии
Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Предприниматели представили губернатору проект обеспечения транспортной доступности Талабских островов
В Пскове под видом рома и виски продавали спирт с добавками
Более 100 тысяч украли мошенники с банковских карт псковичей
Сэкономленные на ремонте дорог деньги пустят на развитие дорожной сети области и безопасность
На ремонт псковских дворов в этом году выделят 100 миллионов рублей
Ориентировочно к 1 апреля в псковских автобусах появятся транспортные карты
Псковичам, выполнившим в День зимних видов спорта нормы ГТО, дадут бесплатные билеты на массовое катание

Комментарии

Авторизация
No comments
Руссо туристо на псковской земле

Культура
3 февраля 11:22

Руссо туристо на псковской земле

Что звезды кино и шоу-бизнеса говорят о Псковской области
Редкие издания из личной библиотеки Спегальского впервые представлены широкой публике

Культура / Выставка
27 января 14:32

Редкие издания из личной библиотеки Спегальского впервые представлены широкой публике

Выставка «Личная библиотека ученого: Юрий Спегальский и современники» открылась в музее-квартире исследователя в Пскове
Академия наук выпустила о Дальнем Востоке книгу выросшего в Изборске ученого

Культура
25 января 12:15

Академия наук выпустила о Дальнем Востоке книгу выросшего в Изборске ученого

Александр Артемьев расстрелян на пороге собственного дома, перед этим он успел закончить свой труд