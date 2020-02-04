Псковские туроператоры презентовали новые маршруты на международной выставке

Делегация Псковской области презентовала туристский потенциал региона на 27-й международной выставке «BaltTour-2020» в Латвии, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Псковские туроператоры презентовали свои новые маршруты, выгодные предложения, актуальные интерактивные программы для детей и взрослых по различным направлениям туризма: культурно-познавательному, детскому, сельскому, религиозному и экологическому.

Специально для выставки комитет по туризму Псковской области подготовил новые презентационные печатные материалы: вместе с региональным комитетом по здравоохранению – буклет по медицинскому туризму, вместе с Псковским областным союзом туриндустрии – путеводитель по Пскову и области.

В международной выставке «BaltTour» ежегодно принимает участие около 1 тысячи компаний, оказывающих услуги в сфере туризма и ведущих оптово-розничную торговлю из 40 стран.