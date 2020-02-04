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Происшествия

Похищенную у пенсионера икону полицейские изъяли в момент продажи

4 февраля 2020 года, 11:29

Сотрудники дедовичской полиции установили местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. 

Икону Божией Матери похитили у местного пенсионера из квартиры одного из домов по улице Комсомольской. Как рассказали в полиции, к пожилому мужчине в гости пришли его знакомые и  сумели отвлечь внимание хозяина.

О пропаже в полицию 3 февраля заявила родственница потерпевшего. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже установлен. А икону стражи порядка изъяли в тот момент, когда ее пытались продать в одном из районов региона.

В настоящее время проводят проверку. Причиненный ущерб устанавливают. ДА для того, чтобы установить историко-художественную ценность этой иконы, назначили искусствоведческую экспертизу.

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