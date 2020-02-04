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Происшествия

В Пустошке полицейские обнаружили фальшивые пятитысячные

4 февраля 2020 года, 11:21

В Пустошке полиция изъяла две пятитысячные банкноты с признаками подделки, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Их обнаружили в одном из финансовых учреждений. Как удалось установить, поступили эти поддельные купюры  от 56-летнего не работающего жителя Пустошкинского района. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют всем, кто работает с деньгами, внимательнее проверять купюры и  пользоваться специальным оборудованием.

- Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! - напоминают в полиции. -  Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

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