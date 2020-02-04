В Пустошке полицейские обнаружили фальшивые пятитысячные

В Пустошке полиция изъяла две пятитысячные банкноты с признаками подделки, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Их обнаружили в одном из финансовых учреждений. Как удалось установить, поступили эти поддельные купюры от 56-летнего не работающего жителя Пустошкинского района. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют всем, кто работает с деньгами, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.

- Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! - напоминают в полиции. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.