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Происшествия

Похищенные и проданные кольца и подвески вернули владелице

4 февраля 2020 года, 10:42

Жительница Гдовского района, вернувшись домой, обнаружила, что у нее похищены все ее кольца и подвески из серебра, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Похитителем оказался 28-летний безработный, ранее судимый житель Гдовского района. Он помогал по хозяйству жительнице деревни Волокуша, 1981 года рождения. А когда она уехала по делам в Санкт-Петербург, мужчина совершил кражу  принадлежащих хозяйке 23 колец и трех подвесок из серебра, после чего уехал в Псков, где похищенное продал, а полученные деньги использовал для своих нужд.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Похищенные серебряные изделия обнаружены и изъяты. Установлено также, что этот мужчина совершил еще хищение денег и спиртного из магазина на территории Гдовского района. Ведется расследование.

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