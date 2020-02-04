Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сегодня начались соревнования на региональном чемпионате Worldskills

4 февраля 2020 года, 10:10

Сегодня, 4 февраля на базе профессиональных образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Опочки и Острова стартовали соревнования на региональном чемпионате Worldskills. Они продлятся три дня с 4 по 6 февраля. 

В испытаниях по четырнадцати компетенциям принимают участие более 150 школьников и студентов из шести муниципалитетов региона. Итоги регионального  этапа подведут 7 февраля.

Оценивать конкурсантов, кроме преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных учреждений Псковской области, будут сертифицированные эксперты из разных регионов России. В том числе золотой призер чемпионата 2019 года в Казани Искандар Слаев, победивший в компетенции «Поварское дело».

Победители регионального этапа представят Псковскую область на отборочных соревнованиях в различных субъектах Российской Федерации.

Торжественное открытие соревнований прошло вчера 3 февраля в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, а также в Великих Луках.

Напомним, Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дополнительные 450 млн рублей выделят на ремонт улицы Кузбасской дивизии
Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Предприниматели представили губернатору проект обеспечения транспортной доступности Талабских островов
В Пскове под видом рома и виски продавали спирт с добавками
Более 100 тысяч украли мошенники с банковских карт псковичей
Сэкономленные на ремонте дорог деньги пустят на развитие дорожной сети области и безопасность
На ремонт псковских дворов в этом году выделят 100 миллионов рублей
Ориентировочно к 1 апреля в псковских автобусах появятся транспортные карты
Псковичам, выполнившим в День зимних видов спорта нормы ГТО, дадут бесплатные билеты на массовое катание

Комментарии

Авторизация
No comments
Вирус в короне

Общество / Здоровье
4 февраля 11:40

Вирус в короне

Шестнадцать студентов из Китая учатся в Пскове, а несколько псковичей отдыхают в Китае, но врачи уверяют, что поводов для паники нет
«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Общество
31 января 16:12

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Десяти годам из жизни области и первому юбилею самой премии посвятили церемонию награждения ее организаторы
Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Общество
31 января 11:19

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Максим и Даня поделились впечатлениями от посещения кабины военного самолета и примерки средневековых доспехов