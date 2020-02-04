Сегодня начались соревнования на региональном чемпионате Worldskills

Сегодня, 4 февраля на базе профессиональных образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Опочки и Острова стартовали соревнования на региональном чемпионате Worldskills. Они продлятся три дня с 4 по 6 февраля.

В испытаниях по четырнадцати компетенциям принимают участие более 150 школьников и студентов из шести муниципалитетов региона. Итоги регионального этапа подведут 7 февраля.

Оценивать конкурсантов, кроме преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных учреждений Псковской области, будут сертифицированные эксперты из разных регионов России. В том числе золотой призер чемпионата 2019 года в Казани Искандар Слаев, победивший в компетенции «Поварское дело».

Победители регионального этапа представят Псковскую область на отборочных соревнованиях в различных субъектах Российской Федерации.

Торжественное открытие соревнований прошло вчера 3 февраля в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, а также в Великих Луках.

Напомним, Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года.