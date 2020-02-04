За три года в Пскове отремонтировали больше сорока километров дорог

42,7 километров дорог отремонтировали в Пскове за три года, сообщает пресс-служба областной администрации.

В прошлом году в Пскове отремонтировали 12,5 км дорог, построили новых —протяженностью 1,2 километра. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провели ремонт улицы Юбилейной на участке от Красноармейской набережной до Рижского проспекта, улицы Льва Толстого от улицы Гражданской до улицы Вокзальной. Также при поддержке федерального бюджета построена улично-дорожная сеть вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности.

В 2018 году выполнили наибольший объем работ — 19,7 км. Ремонт провели на 17,9 километрах. За счет средств областного бюджета отремонтированы улица Советская от площади Ленина до улицы Вокзальной, улица Максима Горького на участке от улицы Коммунальной до Комсомольской площади, а также улица Льва Толстого от улицы Вокзальной до Зонального шоссе. Реконструкция прошла на улице Свердлова в рамках туркластера «Псковский». Протяженность реконструированного участка составила 1,9 километра. А в 2017 году дорожными работами охвачено 9,6 км. Из них отремонтировано 9,2 км дорожного покрытия и 0,4 км реконструировано.

В планах на текущий год — ремонт 16 километров псковских дорог. На участках в 2,1 км запланирована реконструкция.