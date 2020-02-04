В аварии на перекрестке пострадала женщина

3.02 около 10.30 у дома 46 по Вокзальной Пскова водитель "Лады-Калины", мужчина 1961 года на перекрестке равнозначных дорог совершил столкновение с автомобилем "Тойота-Виста", под управлением девушки 1989 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Оба водителя на момент ДТП были трезвы. В результате столкновения пострадала пассажирка "Тойоты" - женщина 1980 года рождения. Она получила ушибы грудной клетки, но госпитализация ей не потребовалась. ГИБДД начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.