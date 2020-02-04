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Происшествия

В аварии на перекрестке пострадала женщина

4 февраля 2020 года, 09:26

3.02 около 10.30 у дома 46 по Вокзальной Пскова водитель "Лады-Калины", мужчина 1961 года  на перекрестке равнозначных дорог совершил столкновение с автомобилем "Тойота-Виста", под управлением девушки 1989 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.  Оба водителя на момент ДТП были трезвы. В результате столкновения пострадала пассажирка "Тойоты" - женщина 1980 года рождения. Она получила ушибы грудной клетки, но госпитализация ей не потребовалась.  ГИБДД начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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