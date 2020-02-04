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Политика

Сергей Тарасик: Предстоит много работы

4 февраля 2020 года, 09:19

- Впереди много работы, но для меня это не первые выборы, поэтому порядок действий я уже наметил, - приводит Псковское агентство информации слова директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика, одержавшего победу в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района.

По итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 тысячу 41 голос (84,77%). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля из-за того, что предыдущий глава района Дмитрий Сопотов покинул свой пост.

Сергей Тарасик удовлетворён результатами голосования 2 февраля и надеется на победу. 

-Но это лишь предварительный результат и теперь предстоит подготовка к основным выборам. Сначала надо зарегистрироваться, пройти необходимые процедуры.  Пора начинать работать, - заявил он.

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