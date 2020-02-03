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Политика / Выборы

Виктор Остренко: Сергей Тарасик закрепил свои позиции до старта избирательной компании

3 февраля 2020 года, 17:29

«Сергей Тарасик, объективно являясь лидером общественного мнения, до старта избирательной кампании закрепил свои позиции», - отметил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, оценивая результаты предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата для участия в выборах главы муниципалитета, сообщает Псковское агентство информации

По его словам, процедура предварительного внутрипартийного голосования позволяет быть уверенными в правильности кадрового решения.

«В случае с Печорским районом, предварительное голосование также продемонстрировало и лояльность к участникам, несмотря на то, что некоторые из них ранее представляли другие партии. И как показал результат голосования, небезосновательно», - заявил Виктор Остренко.

Ранее сообщалось, что по итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 041 голос (84,77%). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля.

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