Псковичей приглашают войти в состав нового Молодежного совета

В Пскове объявлен конкурс по формированию нового состава Молодёжного совета при главе города. В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Пскова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кандидат может принести документы в Псковскую городскую (Некрасова, 14 кабинет №2,3 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00) или же прислать в электронном виде на почту mezchpskov@duma.pskov.ru с ометкой в теме письма «Конкурс в Совет».

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:

1) личное заявление о вхождении в состав Совета (в свободной форме);

2) фотографию 3*4;

3) справку - объективку (по форме 1)

Конкурс будет проходить в форме собеседования на тему «Развитие молодежной политики Пскова». Кандидаты, получившие наиболее высокую оценку, войдут в состав Молодёжного совета.