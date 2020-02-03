В Псковской области растет число погибших в авариях пешеходов

С начала года зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В них погибли 10 человек, 24 - получили травмы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

70% от всех дорожных аварий произошли по вине водителей транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо быть особенно внимательными при управлении автомобилем, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов на пешеходных переходах.

Пешеходам же рекомендуют позаботиться о собственной безопасности на дороге, соблюдать Правила дорожного движения, использовать световозвращающие элементы.