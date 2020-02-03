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Происшествия / ДТП

В Псковской области растет число погибших в авариях пешеходов

3 февраля 2020 года, 14:24

С начала года зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В них погибли 10 человек, 24 - получили травмы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Основная причина несчастных случаев - ходьба вдоль проезжей части дороги вне населённого пункта без световозвращающих элементов.

В Псковской области растет число погибших в авариях пешеходов
В темноте пешеходов на обочине не видно
фото https://stolica-s.su/

70% от всех дорожных аварий произошли по вине водителей транспортных средств. 

Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо быть особенно внимательными при управлении автомобилем, заблаговременно  снижать скорость и пропускать пешеходов на пешеходных переходах. 

Пешеходам же рекомендуют позаботиться о собственной безопасности на дороге, соблюдать Правила дорожного движения, использовать световозвращающие элементы.

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