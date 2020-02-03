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Экономика / ЖКХ

Списки для установки контейнеров в частном секторе Пскова обновят

3 февраля 2020 года, 14:10

Списки для установки контейнеров в частном секторе Пскова обновят. С такой просьбой к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Экопром» - обратились власти Пскова, сообщает Псковское агентство информации.

Вопрос уборки мусора в частном секторе был поднят в ходе совещания у главы администрации Пскова Александра Братчикова в понедельник, 3 февраля. Речь шла о том, что контейнеров не хватает в частном секторе, что приводит к несанкционированным свалкам. Было решено до 17 февраля информацию по местам для установки контейнеров актуализировать.

Есть проблемы и с размещением контейнерных площадок для сбора мусора на землях Минобороны в Пскове.

«Там нужно обустраивать дополнительные контейнерные площадки, но есть закон, что администрация делать это за собственные средства не может», - отметил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

Когда проводилось межевание участков на улицах Космической и Шестака, то не осталось свободных участков, чтобы разместить контейнерные площадки.

«На сегодняшний день участки в реестр внесены, но должны быть обращения, чтобы установили площадки», — сказал замначальника.

Александр Братчиков поручил подготовить запрос о передаче земельных участков Мионобороны в целом, либо для обслуживания дорог и размещения контейнерных площадок.

Отметим, что впервые информация о возможности строительства полигона для утилизации ТКО на землях Минобороны была обнародована в декабре прошлого года после вопроса «Псковской правды» на встрече губернатора Михаила Ведерникова со СМИ во время Псковского медиафорума. 

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