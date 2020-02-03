Инвестор включится в модернизацию теплоэнергетического комплекса Острова-3. Об этом шла речь на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем правления группы компаний «РЕСПЕКТ», генеральным директором «Брянская нефтяная компания» Ильей Линником.

Новая газовая котельная должна заменить старую мазутную. Сейчас осуществляется передача имущественного комплекса из собственности Министерства обороны РФ.

Наряду со строительством новой котельной необходимо приводить в порядок и коммунальные инженерные сети. Михаил Вечерников готов провести переговоры с федеральным центром, чтобы заручиться поддержкой в решение этого вопроса.