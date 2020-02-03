Четыре новых автобуса выйдут на маршруты в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 3 февраля, провел рабочую встречу с председателем правления группы компаний «РЕСПЕКТ», генеральным директором «Брянская нефтяная компания» Ильей Линником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стороны обсудили проект по приобретению в лизинг современных пассажирских автобусов. Первые четыре комфортабельные автобуса марки ПАЗ прибыли в регион. В ближайшее время они выйдут на маршруты из областного центра в Дно, Бежаницы, Себеж, Печоры. По истечению договора лизинга автобусы перейдут в собственность предприятия.

Зашла речь и о возможности перевода автопарка предприятия на сжиженный природный газ, что позволит улучшить экологические показатели, повысить экономическую эффективность перевозок.