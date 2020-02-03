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Общество / Соцзащита

Все отделы МФЦ Псковской области предоставляют услуги по социальной поддержке многодетных семей

3 февраля 2020 года, 12:07

Во всех отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Псковской области доступны услуги по оформлению целого ряда мер социальной поддержки многодетных семей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Многодетные семьи могут оформить ежемесячную денежную выплату на каждого ребенка(386 рублей), ежегодную выплату на приобретение твердого топлива (1 112 рублей), ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг.

«В настоящее время ведутся работы по дальнейшему расширению перечня услуг социальный защиты на площадке МФЦ. Записаться на прием можно предварительно посредством мобильного приложения «Мои документы онлайн», - отметила директор МФЦ Екатерина Ершова.

С адресами и телефонами отделов можно ознакомиться на сайте mfc.pskov.ru

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