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Происшествия / Преступление

Более 3 млн рублей потерял бюджет Псковской области из-за незаконных действий чиновника

3 февраля 2020 года, 10:59

Чиновник Псковской областной администрации незаконно приватизировал служебную квартиру. Служебное жилье ему предоставили в период замещения руководящей должности в органе исполнительной власти региона, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина сумел незаконно ее приватизировать на свою жену, а та, чтобы скрыть сей факт, передала ее в пользование третьему лицу. В итоге бюджет Псковской области потерял более 3 млн рублей.

Афера была раскрыта, но поздно. Квартира уже принадлежала другому человеку и вернуть ее в собственность государства было невозможно.

В суд было направлено исковое заявление с требованием вернуть в бюджет деньги. Суд требования прокурора удовлетворил. 

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