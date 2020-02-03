Более 3 млн рублей потерял бюджет Псковской области из-за незаконных действий чиновника

Чиновник Псковской областной администрации незаконно приватизировал служебную квартиру. Служебное жилье ему предоставили в период замещения руководящей должности в органе исполнительной власти региона, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина сумел незаконно ее приватизировать на свою жену, а та, чтобы скрыть сей факт, передала ее в пользование третьему лицу. В итоге бюджет Псковской области потерял более 3 млн рублей.

Афера была раскрыта, но поздно. Квартира уже принадлежала другому человеку и вернуть ее в собственность государства было невозможно.

В суд было направлено исковое заявление с требованием вернуть в бюджет деньги. Суд требования прокурора удовлетворил.